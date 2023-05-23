"Укрзализныця" планирует запустить отдельные купе для женщин

АО "Укрзализныця" активно работает над вопросом усиления мер безопасности в пассажирских поездах. В частности, компания рассматривает возможность введения женских купе.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что разрабатываются IT-решения и будут внесены соответствующие изменения в нормативные акты. Также компания проводит консультации с юристами, международными и украинскими общественными организациями.

"Безопасность украинцев – независимо от гендера – является нашим фундаментальным приоритетом, особенно в период полномасштабной войны. Наши железнодорожники внимательно изучили мировой опыт, ведь женские купе или вагоны существуют в некоторых странах Азии и были протестированы в Европе. Мы верим в комплекс мер, где тревожные кнопки и сигнализация в купе, видеонаблюдение, усиленное патрулирование и неотвратимое наказание за любое доказанное проявление притязаний будут играть ключевую роль в искоренении этого явления. Поэтому текущее решение железной дороги — помочь женщинам чувствовать себя комфортнее и безопаснее с помощью комплекса мероприятий, одним из которых станет "пилот" с женскими купе," - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

По его словам, УЗ будет тестировать их в течение нескольких месяцев и вместе с обществом и специалистами примет решение о масштабировании, которое будет зависеть от реального спроса и отзывов.

Все новые и модернизированные вагоны "Укрзализныци" — а это около 15% вагонов в активном использовании — обязательно оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника.

Напомним, в 2010 году "Укрзализныця" уже вводила такую услугу, но она не пользовалась спросом, ведь была доступна исключительно в кассах.

Женские купе будут введены в экспериментальном режиме на нескольких выбранных маршрутах дальнего сообщения, пассажиры которых проводят в пути много времени.

На первом этапе услугу по покупке билетов в женские купе можно реализовать только через собственное мобильное приложение "Укрзализныци".

Напомним, в апреле доля продажи железнодорожных билетов через приложение "Укрзализныци " впервые превысила объемы продаж в кассах, достигнув 22,8% от общего количества проданных билетов.