"Укрзализныця" начала использовать ChatGPT: что делает искусственный интеллект

"Укрзализныця" использует искусственный интеллект, в частности ChatGPT, для обработки обращений пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"В течение одного дня мы получаем в среднем 1300 оценок путешествия от пассажиров через приложение. Приблизительно 300 из них - текстовые отзывы, касающиеся непосредственно работы железной дороги. Каждый такой отзыв раньше мы обрабатывали вручную - теперь эту работу выполняет ChatGPT", - говорится в сообщении.

Искусственный интеллект автоматически распределяет обращение пассажиров по 21 тематике - от "качества обслуживания" до "опозданий". После этого разбитые по категориям обращения загружаются в систему анализа, позволяющую отслеживать по дням, неделям и месяцам динамику жалоб по конкретным поездам и маршрутам.

"Такое применение ChatGPT позволяет нам ускорить работу по анализу обратной связи и определять наиболее проблемные участки — и соответственно оперативнее реагировать. Искусственный интеллект ChatGPT корректно определяет категорию обращения в 90% случаев", - добавили в "Укрзализныце".

Напомним, "Укрзализныця" 24 апреля в очередной раз обновила свое приложение. В частности, теперь там можно сразу оформить обратный билет.