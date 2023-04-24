"Укрзализныця" обновила свое приложение: что изменилось

"Укрзализныця" в очередной раз обновила свое приложение. В частности, теперь там можно сразу оформить обратный билет.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Также в приложении можно получить скидку в 10% на билеты "туда+обратно" на скоростные поезда Интерсити+.

Теперь в приложении можно дополнительно оформлять перевозочный документ (на багаж или животных) к уже приобретенному билету. Эта функция доступна только в приложении.

Кроме того, в приложении обновили схемы вагонов и сделали еще несколько мелких доработок.

Напомним, в Украине 25 марта вступили в силу изменения в правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом. Среди прочего нововведения коснулись возврата средств пассажирам, сдавшим билеты.

Фото: ua.depositphotos.com