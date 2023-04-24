"Укрзалізниця" оновила свій застосунок: що змінилося

"Укрзалізниця" вчергове оновила свій застосунок. Зокрема, тепер там можна одразу оформити зворотний квиток.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Також у застосунку можна отримати знижку в 10% на квитки "туди+зворотно" на швидкісні поїзди Інтерсіті+.

Тепер у застосунку можна додатково оформлювати перевізний документ (на багаж або тварин) до вже придбаного квитка. Ця функція доступна тільки в застосунку.

Крім цього, у застосунку оновили схеми вагонів та зробили ще кілька дрібних допрацювань.

Фото: пресслужба "Укрзалізниці".

Нагадаємо, в Україні 25 березня набули чинності зміни до правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом. Серед іншого нововведення торкнулися повернення коштів пасажирам, які здали квитки.

Фото: ua.depositphotos.com