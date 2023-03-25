"Укрзалізниця" повідомила про оновлення правил перевезень: зміни торкнулися й повернення квитків

В Україні набули чинності зміни до правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом. Серед іншого нововведення торкнулися повернення коштів пасажирам, які здали квитки. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що тепер дозволено повертати пасажиру повну вартість квитка і половину вартості плацкарти, якщо квиток повертають не менше ніж за 6 годин до відправлення поїзда (раніше ці норми були при повернення квитка не менше ніж за 9 годин).

Також дозволено повертати повну вартість квитка (а не 10%, як було раніше) після відправлення поїзда (не більше, ніж за годину після відправлення). Вартість плацкарти при цьому не повертається, а повернення квитка після відправлення можливе лише офлайн.

Складові вартості проїзду в поїздах. Фото: "Укрзалізниця"

Крім того, оновлені правила передбачають: