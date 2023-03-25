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"Укрзалізниця" повідомила про оновлення правил перевезень: зміни торкнулися й повернення квитків
В Україні набули чинності зміни до правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом. Серед іншого нововведення торкнулися повернення коштів пасажирам, які здали квитки. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Зазначається, що тепер дозволено повертати пасажиру повну вартість квитка і половину вартості плацкарти, якщо квиток повертають не менше ніж за 6 годин до відправлення поїзда (раніше ці норми були при повернення квитка не менше ніж за 9 годин).
Також дозволено повертати повну вартість квитка (а не 10%, як було раніше) після відправлення поїзда (не більше, ніж за годину після відправлення). Вартість плацкарти при цьому не повертається, а повернення квитка після відправлення можливе лише офлайн.
Крім того, оновлені правила передбачають:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- спрощення процесу оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів (раніше, згідно правил, оформлювати таке замовлення можна було тільки в письмовому вигляді особисто, тепер процедуру дозволено перенести в онлайн);
- приведення термінів та визначень у відповідність сучасним нормам (наприклад, визначення "дитина-інвалід" замінено на "дитина з інвалідністю", а визначення "інвалід війни" замінено на визначення "особа з інвалідністю внаслідок війни");
- врегулювання замовлення перевезень автівок через електронні сервіси;
- уточнення порядку оплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин;
- введення нової категорії поїздів – місцеві поїзди (вони пристосовані для зʼєднання інфраструктури різних видів транспорту), а також визначення порядку оформлення, проїзду та повернення проїзних документів для такого транспорту.