На мосту Патона в Києві запроваджують реверсивний рух: як зміниться проїзд і який графік

На мосту Патона в Києві запроваджують реверсивний рух зі світлофорним регулюванням. У тестовому режимі одну зі смуг використовуватимуть для руху в різних напрямках залежно від часу доби.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Реверсивний рух має допомогти ефективніше розподіляти транспортні потоки між лівим і правим берегами столиці, особливо в години найбільшого навантаження.

Який графік реверсивного руху на мосту Патона

На початковому етапі додаткова смуга працюватиме в тестовому режимі за таким графіком:

з 7:00 до 10:00 - у напрямку з лівого берега на правий;

з 16:00 до 20:00 - у напрямку з правого берега на лівий.

При цьому на мосту постійно залишатимуться дві смуги для руху в кожному напрямку. Ще одну смугу почергово використовуватимуть для проїзду в одному з напрямків відповідно до встановленого графіка.

Як працюватимуть світлофори

Рух реверсивною смугою регулюватимуть спеціальні світлофори. Водіям потрібно орієнтуватися на такі сигнали:

Зелена стрілка - рух смугою дозволений у вказаному напрямку.

Червоний хрест - в'їзд на смугу заборонений.

Жовта стрілка - попередження про зміну напрямку руху. Водій має залишити реверсивну смугу та перебудуватися в напрямку, який вказує стрілка.

Якщо реверсивний світлофор вимкнений, користуватися цією смугою заборонено відповідно до Правил дорожнього руху.

Чи змінять графік руху після тестування

Після завершення тестового періоду фахівці проаналізують ефективність нової організації дорожнього руху. Залежно від отриманих результатів графік роботи реверсивної смуги можуть скоригувати.

Водіям рекомендують бути уважними під час проїзду мостом Патона, стежити за сигналами спеціальних світлофорів і не виїжджати на реверсивну смугу, якщо рух нею заборонений.

Нова схема передбачає перерозподіл дорожнього простору відповідно до інтенсивності транспортного потоку в різний час доби.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 7 листопада, російські війська завдали кількома ракетами ударів по Північному мосту у Києві. Було пошкоджено дорожнє полотно, контактну тролейбусну лінію і лінію електропередач. Рух транспорту на мосту в обох напрямках тимчасово було перекрито.

У Києві побудують переправи через Дніпро

Нагадаємо, у Києві планують розпочати будівництво кількох насипних дамб із понтонними переправами через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. У перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою. Роботи можуть тривати до трьох місяців, а переправи мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності нинішніх мостів.

Але на думку експертів, тунель під Дніпром не наближає розв'язання транспортної проблеми сполучення берегів Києва. На проєктування такого будівництва знадобиться щонайменше два роки, а на будівництво - щонайменше п’ять.

Київ планує спрямувати 1 млрд грн на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них. Місця розміщення переправ визначатиме військове командування.

Альтернативні шляхи через річку Дніпро в Києві включатимуть понтонні мости та пороми, але вони матимуть і обмеження на певний вид транспорту, і на обсяги пасажиропотоку.