Росія імпортувала до Китаю рекордні 165 тонн золота: потоки зросли більш ніж утричі за рік

Росія за січень–вересень вивезла до Гонконгу 165 тонн золотих злитків. Це більш ніж утричі перевищує показник за аналогічний період минулого року. Після запровадження західних санкцій Китай став головним ринком збуту російського золота.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Чому імпорт йде через Гонконг?

"Гонконг — вільний порт без мит та ПДВ на золото і прямий вихід на ринок Китаю, який не вводив санкцій проти російського золота", — зазначають аналітики Центру економічного прогнозування.

Постачання російського золота до Гонконгу зросли більш ніж у 55 разів порівняно з довоєнним періодом. У 2021 році цей показник становив лише 3,3 тонни за весь рік. Нині російське золото забезпечує 15% усіх постачань золотих злитків до Китаю через Гонконг.

Заборона на російське золото

Після початку повномасштабної війни проти України шлях російського золота на західні ринки фактично закрився. У 2022 році Лондонська асоціація учасників ринку дорогоцінних металів (LBMA) виключила російські афінажні заводи зі списку визнаних постачальників, а країни G7 заборонили імпорт російського золота.

Спочатку важливим торговим центром для російського металу став Дубай. Однак згодом Об'єднані Арабські Емірати під тиском США та Великої Британії посилили контроль за торгівлею золотом.

Китай накопичує золото

За оцінками аналітиків, кожен третій злиток російського золота, проданий Китаю, міг надійти з резервів Центробанку РФ. Цього року регулятор продав близько 60 тонн дорогоцінного металу, щоб профінансувати дефіцит бюджету. Зокрема, 18,7 тонни — у третьому кварталі та 21,8 тонни — у другому.

Це найбільший розпродаж золота Росією з 1998 року, коли країна пережила дефолт за державним боргом.

Водночас Народний банк Китаю поповнює золоті резерви вже 23 місяці поспіль. За даними Всесвітньої ради із золота (WGC), лише у третьому кварталі він придбав 63,14 тонни металу. Загальний імпорт золота до Китаю цього року зріс на 72% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

До початку повномасштабної війни Росія щороку експортувала близько 300 тонн золота — понад 80% обсягу виробництва. Загальний видобуток становив приблизно 360 тонн на рік, з яких близько 300 тонн припадало безпосередньо на видобуток.

Нині точні обсяги виробництва та експорту невідомі, оскільки російська влада засекретила митну статистику після вторгнення в Україну. За оцінкою WGC, у 2024 році Росія видобула близько 330 тонн золота.

Раніше повідомлялося, що Центробанк Росії продовжує десятий місяць поспіль розпродавати золото зі своїх резервів у рамках операцій з покриття дефіциту бюджету, який цього року вдвічі перевищить початкові плани - 7,3 трильйона рублів (88,92 мільярда доларів США).