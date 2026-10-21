Росія провела найбільший розпродаж золота: основним покупцем став Китай

Центробанк Росії продовжує десятий місяць поспіль розпродавати золото зі своїх резервів у рамках операцій з покриття дефіциту бюджету, який цього року вдвічі перевищить початкові плани - 7,3 трильйона рублів (88,92 мільярда доларів США).

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Скільки золота продали

За даними Центробанку РФ, у вересні золотий запас РФ скоротився ще на 0,2 млн тройських унцій (близько 6,2 тонни), а його загальний розмір опустився до 72,8 млн унцій - найнижчого значення з кінця 2019 року.

З грудня, коли Центробанк розпочав найбільший за кілька десятиліть розпродаж, золота в його резервах поменшало на 2 млн тройських унцій — близько 62 тонн.

Згідно зі статистикою Міжнародного валютного фонду, лише одного разу в сучасній історії Росія розпродавала золотий запас швидше: у 1998 році, на тлі дефолту, валютної кризи та краху піраміди державних облігацій. Тоді Центробанк РФ протягом трьох місяців розпродав 3,8 млн тройських унцій золота (118 тонн). Щоправда, до кінця року частину злитків було викуплено назад, і за рік золотий запас Центробанку скоротився на 1,6 млн унцій (близько 50 тонн) — тобто менше, ніж цього року.

Згодом Кремль лише накопичував золото в резервах, і з кінця 1990-х збільшив золотий запас більш ніж у п'ять разів. До початку 2022 року він становив 74 млн тройських унцій, або 2,3 тисячі тонн, і був п'ятим за розміром у світі.

Наповнити бюджет

Розпродаж, що стартував наприкінці минулого року, який зробив російський Центробанк найбільшим продавцем золота серед усіх центробанків світу, пов'язаний з тим, що Кремль намагається перекрити дефіцит бюджету.

"Мінфін використовує накопичені резерви (у тому числі – у золоті) для покриття дефіциту бюджету – за браком доходів. Оскільки у 2026 році доходи від нафти та газу знизилися, це призвело до посилення продажів активів Фонду національного добробуту (ФНБ), у тому числі золота", — пояснює аналітик "Фінама" Олександр Потавін.

Крім того, ЦБ може за рахунок продажів золота покривати нестачу валютної ліквідності, а високі світові ціни на золото, ймовірно, також посприяли активізації продажів дорогоцінного металу, зазначає Потавін.

Китай купує російське золото

Частина проданого російського золота витікає до Китаю, який цього року збільшив закупівлі дорогоцінного металу в Росії до історичних рекордів. За січень-липень до Гонконгу, за даними митниці КНР, надійшло близько 100 тонн золота російського походження - утричі більше, ніж за той же період минулого року.

Потоки золота з РФ ринули до Китаю в перший же рік війни, і відтоді через Гонконг було вивезено дорогоцінного металу на $35 млрд, підрахувала Financial Times.

При цьому Центральний банк Китаю скуповує золото 23 місяці поспіль, а за перші вісім місяців 2026 року країна імпортувала понад 1000 тонн металу. Пекін прагне зменшити залежність від долара, а населення шукає альтернативи збереження заощаджень на тлі низької дохідності банківських депозитів.

Раніше повідомлялося, що обмеження на валютні операції підштовхнули росіян вкладати заощадження у золоті зливки. З березня 2022 року вони купили близько 200 тонн золота. Це у півтора рази більше, ніж залишається у Фонді національного добробуту (131,5 т на 1 вересня) та майже 9% золота у всіх міжнародних резервах Росії (73,2 млн тройських унцій, або 2277 т на 1 серпня).