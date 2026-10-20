Немає покупців: Росія збільшила знижку на газ для Китаю до 56%

Знижка на російський газ, який закуповує Китай по трубопроводу "Сила Сибіру" цього року досягне безпрецедентних розмірів.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Як випливає з матеріалів закону про держбюджет РФ, у середньому за рік ціна "Газпрому" для ринку КНР становитиме $247,9 за тисячу кубометрів. При цьому інші клієнти компанії за кордоном платитимуть $562. Таким чином, дисконт сягне $315 за тисячу кубів, або 56%.

Порівняно з минулим роком, розмір знижки для Китаю збільшиться на 15%: тоді він закуповував газ по $240,3 за тисячу кубометрів проти $406,5 у інших клієнтів "Газпрому" за кордоном.

Наступного року, згідно з матеріалами бюджету, Кремль продовжить продавати газ Пекіну практично за півціни: для Китаю вона становитиме $251,3 за тисячу кубометрів, що на 46% нижче, ніж за іншими закордонними постачаннями ($450).

На 2028 Мінекономрозвитку закладає скорочення знижок до 32% ($247,8 проти $361,9), на 2029 рік — до 24% ($246,4 проти $323,2).

Раніше Міністерство економіки Росії прогнозувало, що продажі природного газу до Китаю будуть значно менш прибутковими, ніж постачання в Європу та Туреччину, що підкреслює негативний вплив зростаючої залежності Кремля від цієї азійської країни.

У 2025 році Росія поставила до Китаю по трубопроводу "Сила Сибіру" 39,4 млрд кубометрів газу, а цього року, найімовірніше, цей обсяг збільшиться до 40,5 млрд кубів. Але незважаючи на рекордні обсяги прокачування, китайський ринок поки що компенсує "Газпрому" лише одну п'яту колишніх поставок до Євросоюзу, які досягали на піку майже 200 млрд кубометрів.

Китай зупинив переговори з Росією щодо нового газопроводу "Сила Сибіру-2"

Раніше повідомлялося, що переговори між Китаєм і Росією щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2" зайшли в глухий кут через відсутність прогресу в узгодженні ціни на газ.

Незважаючи на декларації російських чиновників про близькість підписання контракту і заяви Володимира Путіна про якийсь "юридично зобов'язуючий меморандум", каменем спотикання залишається ціна газу.

Китай вимагає зниження вартості газу до $50-150 за тисячу кубометрів, тобто до рівня внутрішньоросійських цін для фізичних осіб або промисловості, тоді як Москва наполягає, щоб збереглася нинішня формула, яка вже включає двозначні знижки.

Як писав The Wall Street Journal, під час останнього візиту Володимира Путіна до Пекіна китайські чиновники попросили більше не порушувати питання про новий газопровід "Сила Сибіру-2" доти, доки російські умови не зміняться.

Раніше повідомлялося, що у Кремлі не вірять у можливе укладення угоди з Китаєм щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2" найближчим часом.