У Путіна змирилися з небажанням Китаю будувати газопровід "Сила Сибіру-2"

У Кремлі не вірять у можливе укладення угоди з Китаєм щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2" найближчим часом.

Як пише Delo.ua, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс.

За його словами, поки що зарано говорити, чи вдасться досягти остаточної домовленості з Китаєм на Східному економічному форумі, який відбудеться на початку вересня у Владивостоці.

Пєсков стверджує, що діалог щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2" між Росією та Китаєм триває "на корпоративному рівні".

"Поки що ми не маємо такої інформації. Це корпоративний процес… Зрозуміло, що на корпоративному рівні обговорення цієї теми триватиме. Але чи відбудеться фіналізація на форумі, чи ні, цього я вам зараз сказати не можу", — підкреслив Пєсков.

Президент Росії Володимир Путін у травні не зміг переконати китайського лідера Сі Цзіньпіна підписати угоду про будівництво нового великого газопроводу "Сила Сибіру-2", який Кремль вважає критично важливим після втрати європейського ринку газу.

У 2025 році російський "Газпром" уклав юридичну угоду з Китаєм про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2". Планувалося, що перші поставки через майбутній далекосхідний газопровід до Китаю відбудуться вже у 2027 році.

При цьому Міністерство економіки Росії прогнозує, що продажі природного газу до Китаю будуть значно менш прибутковими, ніж постачання в Європу та Туреччину, що підкреслює негативний вплив зростаючої залежності Кремля від цієї азійської країни.