Росія змушена продавати газ Китаю на третину дешевше, ніж Європі й Туреччині: як це пояснюють у "Газпромі"

Сила Сибіру
"Газпром" залежить від Китаю. Фото: росЗМІ

Міністерство економіки Росії прогнозує, що продажі природного газу до Китаю будуть значно менш прибутковими, ніж постачання в Європу та Туреччину, що підкреслює негативний вплив зростаючої залежності Кремля від цієї азійської країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з прогнозом Міністерства економіки, очікується, що ціни на газ для Китаю будуть щонайменше на 27% нижчими, ніж для поставок до Туреччини та її небагатьох клієнтів у Європі протягом наступних трьох років. На 2025 рік розрив у цінах ще більший і становить 38%.

Прогнози показують, що перехід до Китаю не компенсував втрату Москвою більшості європейських газових ринків з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Потоки газу трубопроводами на захід колись були найбільшим джерелом доходу для "Газпрому". Тепер, російський газовий гігант більше залежить від Китаю, ніж будь-коли.

У 2025 постачання трубопроводом "Сила Сибіру" мають зрости більш як на п'яту частину і вийти на проєктну потужність 38 млрд куб. м на рік. Цього місяця "Газпром" і CNPC узгодили комерційне збільшення прокачування ще на 6 млрд куб. м на рік цим маршрутом. 

В Мінекономіки РФ прогнозують середню ціну експорту газу до Китаю на рівні $248,70 за 1 тис. кубометрів у 2025 році, порівняно із $401,90 для західних ринків.

У "Газпромі" пояснюють, що ціни для Китаю "об'єктивно нижчі", оскільки родовища, що живлять східний маршрут, ближчі до споживача. 

Нагадаємо, нещодавно російський "Газпром" уклав юридичну угоду з Китаєм про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2". Проєкт розрахований на 50 мільярдів кубічних метрів газу на рік протягом 30 років. Він дозволить постачати російський газ до Китаю через територію Монголії.

Автор:
Світлана Манько