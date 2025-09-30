Росія змушена продавати газ Китаю на третину дешевше, ніж Європі й Туреччині: як це пояснюють у "Газпромі"

Міністерство економіки Росії прогнозує, що продажі природного газу до Китаю будуть значно менш прибутковими, ніж постачання в Європу та Туреччину, що підкреслює негативний вплив зростаючої залежності Кремля від цієї азійської країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з прогнозом Міністерства економіки, очікується, що ціни на газ для Китаю будуть щонайменше на 27% нижчими, ніж для поставок до Туреччини та її небагатьох клієнтів у Європі протягом наступних трьох років. На 2025 рік розрив у цінах ще більший і становить 38%.

Прогнози показують, що перехід до Китаю не компенсував втрату Москвою більшості європейських газових ринків з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Потоки газу трубопроводами на захід колись були найбільшим джерелом доходу для "Газпрому". Тепер, російський газовий гігант більше залежить від Китаю, ніж будь-коли.

У 2025 постачання трубопроводом "Сила Сибіру" мають зрости більш як на п'яту частину і вийти на проєктну потужність 38 млрд куб. м на рік. Цього місяця "Газпром" і CNPC узгодили комерційне збільшення прокачування ще на 6 млрд куб. м на рік цим маршрутом.

В Мінекономіки РФ прогнозують середню ціну експорту газу до Китаю на рівні $248,70 за 1 тис. кубометрів у 2025 році, порівняно із $401,90 для західних ринків.

У "Газпромі" пояснюють, що ціни для Китаю "об'єктивно нижчі", оскільки родовища, що живлять східний маршрут, ближчі до споживача.

Нагадаємо, нещодавно російський "Газпром" уклав юридичну угоду з Китаєм про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2". Проєкт розрахований на 50 мільярдів кубічних метрів газу на рік протягом 30 років. Він дозволить постачати російський газ до Китаю через територію Монголії.