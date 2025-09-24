Туреччина підписала довгострокові контракти на імпорт зрідженого газу зі США

Державна компанія Туреччини з транспортування нафти та газу BOTAŞ уклала 20-річну угоду на постачання американського зрідженого природного газу (ЗПГ) зі швейцарською компанією Mercuria. Також підписано дев'ятирічний контракт з австралійською Woodside Energy на поставки газу зі США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на турецьке видання "Анадолу".

Підписання контрактів відбулося під час візиту президента Реджепа Ердогана до Нью-Йорка в межах Генеральної Асамблеї ООН.

За словами міністра енергетики Туреччини Альпарслана Байрактара, контракт з Mercuria забезпечить постачання ЗПГ зі США протягом 20 років, що в сумі становитиме близько 70 млрд кубометрів природного газу.

"Ця угода значною мірою сприятиме досягненню цільового показника обсягу торгівлі зі США у $100 млрд", — наголосив міністр.

Період дії контракту охоплює 2026–2045 роки. BOTAŞ щорічно отримуватиме близько 4 млрд кубометрів природного газу в еквіваленті ЗПГ, переважно в зимовий період. Пункти постачання включають порти США та термінали регазифікації у Туреччині, Європі та Північній Африці.

Крім того, BOTAŞ уклала попередню довгострокову угоду з австралійською Woodside Energy. З 2030 року протягом дев’яти років Туреччина отримуватиме близько 5,8 млрд кубометрів ЗПГ, здебільшого з проєкту Louisiana LNG. Тобто газ видобувається в американському штаті Луїзіана. В цьому проєкті австралійська Woodside Energy є мажоритарним власником.

Як пише Reuters, енергетичні угоди з'явилися на тлі спроб Анкари покращити зв'язки з Вашингтоном.

Туреччина оголосила про скасування тарифів, запроваджених у 2018 році на низку імпортних товарів зі США, включаючи легкові автомобілі та фрукти. Це рішення було розцінено як жест доброї волі напередодні запланованої зустрічі Ердогана з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 25 вересня.

