Турция подписала долгосрочные контракты на импорт сжиженного газа из США

Государственная компания Турции по транспортировке нефти и газа BOTAŞ заключила 20-летнее соглашение на поставку американского сжиженного природного газа (СПГ) со швейцарской компанией Mercuria. Также подписан девятилетний контракт с австралийской Woodside Energy на поставки газа из США.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на турецкое издание "Анадолу".

Подписание контрактов состоялось во время визита президента Реджепа Эрдогана в Нью-Йорк в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам министра энергетики Турции Альпарслана Байрактара, контракт с Mercuria обеспечит поставки СПГ из США в течение 20 лет, что в сумме составит около 70 млрд кубометров природного газа.

"Это соглашение будет в значительной степени способствовать достижению целевого показателя объема торговли с США в $100 млрд", — подчеркнул министр.

Период действия контракта охватывает 2026-2045 годы. BOTAŞ ежегодно будет получать около 4 млрд кубометров природного газа в эквиваленте СПГ, преимущественно в зимний период. Пункты поставки включают порты США и терминалы регазификации в Турции, Европе и Северной Африке.

Кроме того, BOTAŞ заключила предварительное долгосрочное соглашение с австралийской Woodside Energy. С 2030 года в течение девяти лет Турция будет получать около 5,8 млрд кубометров СПГ, в основном из проекта Louisiana LNG. То есть, газ добывается в американском штате Луизиана. В этом проекте австралийский Woodside Energy является мажоритарным владельцем.

Как пишет Reuters, энергетические соглашения появились на фоне попыток Анкары улучшить связи с Вашингтоном.

Турция объявила об отмене тарифов, введенных в 2018 году на ряд импортных товаров из США, включая легковые автомобили и фрукты. Это решение было расценено как жест доброй воли в преддверии запланированной встречи Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 25 сентября.

