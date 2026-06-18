Telegram обжалует в суде решение правительства Индии о временной блокировке

Популярный мессенджер Telegram подал иск в Высший суд Дели, оспаривая решение индийского правительства о временном блокировании платформы на территории страны. Власти пошли на такой шаг, пытаясь предотвратить мошенничество и ливень экзаменационных материалов перед масштабными тестированиями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные информационного агентства Reuters.

Судья согласился безотлагательно рассмотреть иск компании. В то же время представители Министерства электроники и информационных технологий Индии попросили время для подготовки официального ответа, заявив, что предоставят суду впечатляющие факты и цифры, оправдывающие экстренную блокировку приложения.

Позиция Павла Дурова и масштабы скандала

Запрет Telegram вступил в силу из-за массового распространения каналов, которые предлагали студентам заранее купить ответы на вступительные экзамены. Основатель мессенджера Павел Дуров подверг критике такие меры и поставил под сомнение их эффективность.

По его словам, блокировка неэффективна и наказывает более 150 миллионов обычных индийских пользователей приложения, а не реальных нарушителей, сливающих экзаменационные материалы. Дуров добавил, что слив ответов просто переместится в другие программы, в то время как Telegram за последние недели самостоятельно удалил сотни мошеннических каналов в Индии.

Кризис вокруг экзаменов в Индии обострился в прошлом месяце:

Власти были вынуждены отменить результаты важного вступительного теста для медицинских колледжей, который составляли 2,3 миллиона студентов, из-за подтвержденной утечки вопросов.

Ситуация спровоцировала массовые протесты по всей стране и требования отставки министра образования Индии Дхармендры Прадхана.

Чтобы избежать повторения коллапса на повторном тестировании, правительство воспользовалось положением закона об ИТ, позволяющем блокировать интернет-ресурсы в интересах "суверенитета и целостности Индии". Кроме блокировки самого приложения, правительство потребовало от Telegram отключить функцию редактирования сообщений, поскольку мошенники меняли старые посты, загружая туда тексты экзаменов после их проведения, но сохраняя прежнюю дату публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство образования Индии официально объявило о блокировании мессенджера Telegram на территории страны до 22 июня 2026 года. Жесткие ограничения ввели как крайнюю меру по противодействию организованным сетям, которые продавали поддельные ответы к тестам.