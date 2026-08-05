Новые склады, страхование и кредиты: правительство готовит меры по защите логистики от атак РФ

Премьер-министр Сергей Корецкий провел срочное совещание с представителями бизнеса, ритейла и логистических компаний из-за системных российских ударов по предприятиям, которые обеспечивают товарами миллионы украинцев. Главная задача правительства — не допустить перебоев с снабжением продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости, прежде всего для прифронтовых регионов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Ключевые решения и направления работы:

Кредитная поддержка: в ближайшее время состоится отдельное совещание с руководством НБУ, банковским сектором и министерствами. Цель – разработать быстрые и нестандартные механизмы кредитования для работы в условиях войны.

Логистика и таможня: готовятся решения о децентрализации международной логистики и расширении таможенного коридора.

Страхование рисков: идет подготовка действенных механизмов страхования военных рисков с расчетом на поддержку международных партнеров.

Рассредоточение складов: государство предоставит бизнесу приоритетный доступ к имеющимся помещениям для размещения складских мощностей.

Министерству экономики, АРМА и Фонда государственных имуществ поручено в трехдневный срок подготовить перечень объектов, которые можно передать бизнесу для рассредоточения складов.

Глава правительства поблагодарил малого, среднего и крупного бизнеса, который продолжает работать, восстанавливаться и сохранять рабочие места, несмотря на постоянные вражеские атаки.

Напомним, в результате вражеской атаки в ночь на 5 августа был уничтожен логистический комплекс с продукцией бренда PUMA. Из-за этого в Украине ожидается дефицит товаров компании.

Также тремя баллистическими ракетами был уничтожен складской комплекс Rozetka в Броварах в Киевской области. Ущерб компании оценивается в миллиарды гривен.

Кроме того, российская атака уничтожила состав Intertop и Pandora в селе Чайки под Киевом. Объект снабжал товарами магазины Intertop, Pandora, Samsung Experience Store и другие бизнесы MTI Group.

Вместе с этим в Киевской области из - за обстрелов полностью сгорел состав Liqui Moly. Официального поставщика моторных масел, смазочных материалов и автохимии на украинский рынок.