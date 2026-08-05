Российский удар уничтожил склад Liqui Moly в Украине: сгорели тонны моторных масел

В ночь на 5 августа из-за российской атаки под Киевом полностью сгорел центральный склад компании Liqui Moly Ukraine — немецкого поставщика моторных масел, смазочных материалов и автохимии на украинский рынок.

Как пишет Delo.ua, об этом компания сообщила на своей официальной странице в Facebook.

В Liqui Moly подчеркнули, что в результате попадания и последующего пожара были уничтожены тонны продукции. В то же время, среди сотрудников компании никто не пострадал — все работники находятся в безопасности.

"Враг уничтожил тонны продукции, но он не способен уничтожить нашу команду, нашу репутацию и нашу веру в Украину. Мы не останавливаемся ни на минуту", - подчеркнули в компании.

Несмотря на значительный материальный ущерб, дистрибьютор не планирует останавливать операционную деятельность.

В настоящее время команда работает над восстановлением поставок, перегруппировкой складских остатков и настройкой новых логистических маршрутов, чтобы как можно быстрее обеспечить партнеров и клиентов необходимой продукцией.

О компании

Liqui Moly – немецкий производитель моторных масел, смазочных масел и автохимии, основанный в 1957 году. Компания производит более 4000 наименований продукции исключительно в Германии и снабжает ее более чем 130 странами мира.

В Украине бренд представлен более 25 лет через официального дистрибьютора ООО "Камион-Оил", обеспечивающего поставку продукции для дилерских центров, СТО, розничных сетей и корпоративных клиентов, а также развивает сеть авторизованных сервисов Liqui Moly.

По данным YouControl, в 2025 году "Камион-Оил" получила 404,3 млн грн выручки и 49,6 млн грн чистой прибыли, а штат насчитывал 60 работников.

Последствия российской атаки

Напомним, в результате российских обстрелов 5 августа возникли пожара на двух распределительных центрах "Сільпо". По последним данным компании, погибли шесть работников, количество пострадавших уточняется.

Также сегодня российская атака тремя баллистическими ракетами уничтожила распределительный складской комплекс Rozetka в Броварах. Объект не подлежит восстановлению.

Российский обстрел уничтожил также два ключевые логистические комплексы "Эпицентра" – в Киеве и Калиновке. Один из комплексов сгорел полностью, а на другом были разрушены производственные мощности.

Кроме этого в результате массированной российской атаки было уничтожено сортировочный центр "Новой почты" в Киеве. Погибли три человека, еще восемь получили ранения. Компания пообещала полностью компенсировать объявленную стоимость поврежденных отправлений.