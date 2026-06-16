Индия полностью заблокировала Telegram: в чем обвинили мессенджер

Министерство образования Индии официально объявило о блокировании мессенджера Telegram на территории страны до 22 июня 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Причиной такого радикального шага стало массовое использование платформы злоумышленниками для организации мошеннических схем и обмана абитуриентов при подготовке к национальному вступительному экзамену на медицинское образование.

Правительство подчеркнуло, что доступ ограничивается четко определенным и минимально необходимым периодом.

Решение о блокировании было принято на основании строгого положения закона об информационных технологиях.

Общественные активисты и правозащитники сразу подвергли критике этот шаг, заявив об очередном использовании законодательства для ограничения свободы слова.

В то же время, правительство премьер-министра Нарендры Моди отвергает обвинения и настаивает, что власть всегда действует исключительно в рамках правового поля и для защиты общественных интересов.

Радикальные меры стали следствием скандала, разразившегося в прошлом месяце. Тогда индийское правительство было вынуждено полностью упразднить результаты ключевого экзамена для студентов медицинских колледжей, известного как Национальный тест на право поступления. Власти обнаружили, что экзаменационные вопросы были заранее слиты в сеть.

Масштабная утечка документов спровоцировала массовые студенческие протесты по всей стране. Чтобы урегулировать кризис, чиновники назначили повторное тестирование на 21 июня.

Индия является крупнейшим мировым рынком для Telegram по количеству загрузок. Несмотря на доминирование WhatsApp, платформа Павла Дурова демонстрирует стремительный рост в стране, поэтому нынешнее вмешательство правительства беспрецедентно масштабно для сервиса.

Запрет Telegram в Украине

Еще в марте 2024 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, предлагавшийся урегулировать работу социальной сети Telegram и других соцсетей в Украине.

Законопроект вносит важные изменения в сферу медийного законодательства, выделяя провайдеров платформ для совместного доступа к информации как отдельную категорию медийных субъектов. Эти платформы должны характеризоваться наличием страниц и учетных записей, через которые распространяется массовая информация, в соответствии с законами "О медиа" и "Об авторском праве и смежных правах".

Председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявлял, что Киев не может регулировать мессенджер Telegram, поэтому парламент может принять закон, согласно которому "либо социальные сети или платформы устанавливают диалог с украинским государством, либо государство их просто закрывает".