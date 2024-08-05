У Украины нет ресурсов на регуляцию Telegram, но она может его отключить

Председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что Киев не может регулировать мессенджер Telegram, поэтому парламент может принять закон, по которому “либо социальные сети или платформы устанавливают диалог с украинским государством, либо государство их просто закрывает”.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

По словам политика, из-за угрозы национальной безопасности и прямой связи Telegram со страной-агрессором Россией, мессенджер необходимо закрыть подобно "Вконтакте" и "Одноклассникам".

Потураев убежден, что ресурсов и возможностей для регуляции работы Telegram в Украине, как и других соцсетей, "нет и не будет".

"Ресурсов нет на регуляцию. И не будет. И возможности нет и не будет, потому что это не в нашей юрисдикции. Это касается любых соцсетей. Что будет, если мы никак не будем обращать внимания на эти угрозы — не будет Украины. Поэтому что ни о какой информационной гигиене мы говорить не можем", — подчеркнул нардеп.

По его мнению, единственной реакцией, учитывая отсутствие ресурсов и возможностей регуляции Telegram в Украине, является его отключение.

Как отметил Потураев, у Украины есть соответствующие технические возможности для прекращения работы приложения на территории государства.

Нардеп подчеркнул, что не видит другого варианта, как не проиграть – не только информационную войну, а войну вообще – кроме как написать достаточно простой законопроект, суть которого будет в том, что либо сети или платформы устанавливают диалог с украинским государством, либо их государство просто закрывает.

Отметим, в Национальном совете по телевидению и радиовещанию призвали государство прекратить официальную коммуникацию в мессенджере Telegram. Украина работает с европейскими партнерами над внесением приложения в перечень подлежащих регуляции цифровых платформ.

В Раде зарегистрировали законопроект о регулировании Telegram

25 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, которым предлагается урегулировать работу социальной сети Telegram и других социальных сетей в Украине.

Законопроект вносит важные изменения в сферу медийного законодательства, выделяя провайдеров платформ для совместного доступа к информации как отдельную категорию медийных субъектов. Эти платформы должны характеризоваться наличием страниц и учетных записей, через которые распространяется массовая информация, согласно законам "О медиа" и "Об авторском праве и смежных правах".

Запрет Telegram в Украине

Администрация Telegram пока отказывается идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду. Потому в Верховной Раде высказались за запрет деятельности мессенджера.

"Все зависит от того, будет ли администрация Telegram, которую якобы представляет господин Павел Дуров, идти на контакт с украинскими властями и блокировать откровенно манипулятивные каналы, распространяющие российскую пропаганду. Сейчас они отказываются это делать. При таких условиях, конечно, логичным выглядит блокировка этой соцсети", – заметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Украинская разведка подтверждает, что использование Telegram несет в себе определенные риски для национальной безопасности страны, поэтому необходимо найти способы решения этой проблематики, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Как заявлял в ноябре тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов, главная угроза от Telegram-каналов – это анонимность владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, фальсифицированной и манипулятивной информации. Цена такой работы – жизнь десятков гражданских и военных.

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