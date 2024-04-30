Украина работает над внесением Telegram в перечень подлежащих регуляции платформ

В Национальной раде по телевидению и радиовещанию призвали государство прекратить официальную коммуникацию в мессенджере Telegram. В настоящее время Украина работает с европейскими партнерами над внесением приложения в перечень подлежащих регуляции цифровых платформ.

Об этом заявила председатель Национальной рады по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк, пишет hromadske.ua.

По ее словам, Украина работает с европейскими партнерами над внесением мессенджера в перечень подлежащих регуляции цифровых платформ.

"В таких случаях блокирование или в случае нарушений законодательства они могут быть оштрафованы. Как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне", - пояснила Герасимьюк.

По ее мнению, Telegram представляет собой очень удобную форму коммуникации, однако официальные лица и государственные организации не должны быть в нем.

"Нужно этот запрет немедленно вводить, на мой взгляд. Я думаю, постепенно, надо все же переводить официальную коммуникацию в другие мессенджеры", - подчеркнула Герасимьюк.

В то же время глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию говорит, что работа украинских разведывательных органов в Telegram - это только их дело.

Напомним, что накануне Telegram без предупреждения заблокировал ряд ботов, которые использовали украинские правительственные организации, в том числе спецслужбы.

В частности, речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о ботах Минцифры "єВорог".

В Раде зарегистрировали законопроект о регулировании Telegram

25 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, которым предлагается урегулировать работу социальной сети Telegram и других социальных сетей в Украине.

Законопроект вносит важные изменения в сферу медийного законодательства, выделяя провайдеров платформ для совместного доступа к информации как отдельную категорию медийных субъектов. Эти платформы должны характеризоваться наличием страниц и учетных записей, через которые распространяется массовая информация, согласно законам "О медиа" и "Об авторском праве и смежных правах".

Запрет Telegram в Украине

Администрация Telegram пока отказывается идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду. Потому в Верховной Раде высказались за запрет деятельности мессенджера.

"Все зависит от того, будет ли администрация Telegram, которую якобы представляет господин Павел Дуров, идти на контакт с украинскими властями и блокировать откровенно манипулятивные каналы, распространяющие российскую пропаганду. Сейчас они отказываются это делать. При таких условиях, конечно, логичным выглядит блокировка этой соцсети", – заметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Украинская разведка подтверждает, что использование Telegram несет в себе определенные риски для национальной безопасности страны, поэтому необходимо найти способы решения этой проблематики, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Как заявлял в ноябре тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов, главная угроза от Telegram-каналов – это анонимность владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, фальсифицированной и манипулятивной информации. Цена такой работы – жизнь десятков гражданских и военных.

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