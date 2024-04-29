ФСБ нагнула Дурова: в Украине прокомментировали блокировку в Telegram чат-ботов ГУР и СБУ

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что блокирование ботов правительственных организаций в Telegram не связано с критикой мессенджера со стороны украинских властей.

Об этом он написал в Facebook.

Нардеп напомнил, что Telegram без предупреждения заблокировал ряд ботов, которые использовали украинские правительственные организации, в частности, спецслужбы.

Юрчишин отметил, что после блокирования ряд реальных аккаунтов и ботов начали "пытаться объяснить это критикой Telegram" со стороны украинских властей об отсутствии сотрудничества с сетью в борьбе с российской пропагандой.

"Странный пример стокгольмского синдрома. Что-то вроде объяснения введения российских войск потребностью защиты русскоязычных", - написал нардеп.

Он добавил, что украинским властям, в том числе и из-за привлечения платформы Apple, удалось найти решение о блокировании российской пропаганды в ТГ.

"Конечно, это не понравилось ФСБ и они нагнули Дурова (основатель мессенджера, - ред.) заблокировать то, что связано с Украиной. Прежде всего с военными действиями. Логично ожидая, что часть общества воспримет это не как атаку со стороны российских спецслужб, а по принципу "не стоило критиковать", - считает нардеп.

Отметим, что автором и разработчиком мессенджера Telegram является российский предприниматель Павел Дуров. Он уже долгое время не проживает в стране-агрессоре РФ и имеет гражданство еще трех государств.

Напомним, что кроме чат-бота Главного управления разведки Минобороны Украины, недоступны также боты Службы безопасности Украины, а еще бот Минцифры "Єворог". С их помощью можно было сообщить о движении русской техники и вражеской армии.

При этом в сети множество ботов с схожими названиями, которые, вероятно, созданы врагом.

Кроме того, сообщается о блокировке бота-координатора с юга Украины, бота ПВО для отслеживания шахедов.

Также популярный среди украинцев Telegram-канал "Николаевский Ванек" написал, что и его бот также заблокирован.

По состоянию на 10:00 Telegram возобновил ранее заблокированные официальные украинские боты, сообщил Центр стратегических коммуникаций.

В частности, речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о ботах Минцифры "Єворог".

В Раде зарегистрировали законопроект о регулировании Telegram

25 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, которым предлагается урегулировать работу социальной сети Telegram и других социальных сетей в Украине.

Законопроект вносит важные изменения в сферу медийного законодательства, выделяя провайдеров платформ для совместного доступа к информации как отдельную категорию медийных субъектов. Эти платформы должны характеризоваться наличием страниц и учетных записей, через которые распространяется массовая информация, согласно законам "О медиа" и "Об авторском праве и смежных правах".

Запрет Telegram в Украине

Администрация Telegram пока отказывается идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду. Потому в Верховной Раде высказались за запрет деятельности мессенджера.

"Все зависит от того, будет ли администрация Telegram, которую якобы представляет господин Павел Дуров, идти на контакт с украинскими властями и блокировать откровенно манипулятивные каналы, распространяющие российскую пропаганду. Сейчас они отказываются это делать. При таких условиях, конечно, логичным выглядит блокировка этой соцсети", – заметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Украинская разведка подтверждает, что использование Telegram несет в себе определенные риски для национальной безопасности страны, поэтому необходимо найти способы решения этой проблематики, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Как заявлял в ноябре тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов, главная угроза от Telegram-каналов – это анонимность владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, фальсифицированной и манипулятивной информации. Цена такой работы – жизнь десятков гражданских и военных.