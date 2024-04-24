Apple требует ограничить доступ украинцев к определенным Telegram-каналам: согласится ли на это Дуров

Apple требует от основателя социальной сети Telegram Павла Дурова ограничить доступ украинцев к определенным Telegram-каналам, потому что они использовались для военной пропаганды. Соцсеть рассмотрит этот запрос и примет определенные изменения.

Об этом Дуров написал на своей странице.

Он подчеркнул, что после начала полномасштабного вторжения еще в феврале 2022 года предлагал ограничить Telegram-каналы в России и Украине, потому что они использовались для военной пропаганды.

Однако ни украинские, ни российские пользователи не обрадовались такому и были категорически против любых ограничений, поставив во главу угла свободу доступа к информации.

Однако сейчас команда мессенджера начала получать письма от Apple, в которых компания требует ограничить пользователям в Украине доступ к определенным новостным каналам.

"Что касается общих новостных каналов/пропаганды, то мы получаем официальные письма от Apple, указывающие на то, что определенных изменений здесь не избежать, по крайней мере для пользователей, входящих в Telegram на iPhone с украинских SIM-карт. Как я объяснил в своем интервью, чтобы оставаться доступным для своих пользователей, Telegram должен рассматривать поступающие запросы из App Store", - написал Дуров.

Он подчеркнул, что если бы выбор блокировать доступ или нет зависел от компании, то никаких ограничений для пользователей не вводилось бы.

"Если бы это полностью зависело от нас, мы бы всегда предоставляли нашим пользователям то, что они просят: доступ к информации и мнениям без цензуры, чтобы они могли принимать собственные решения. Однако не всегда это зависит от нас", - отметил основатель Telegram.

Дуров подчеркнул, что соцсети запрещает учетные записи и ботов, которые собирают координаты для военных ударов или публикуют личную информацию с призывами к насилию. Он просит пользователей сообщать о замеченных случаях нарушения этих правил.

Какая ситуация с Telegram в Украине

Недавно украинская разведка заявила, что Telegram включает в себя ряд факторов, угрожающих безопасности Украины. Бывший секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что главная угроза от Telegram-каналов – это анонимность владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, фальсифицированной и манипулятивной информации.

Как заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, в Украине блокирование Telegram было бы вполне логичным, поскольку его создателем является россиянин, но руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Сергей Коваленко сообщил, что запретить/заблокировать Telegram в Украине невозможно и сейчас этот вопрос да не стоит.

Чтобы хоть как-то нормировать этот вопрос, 25 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, которым предлагается урегулировать работу социальной сети Telegram и других соцсетей в Украине.

Администрация Telegram сначала отказывалась идти на контакт с украинскими властями, но 1 апреля начала рассматривать запрос Службы безопасности Украины относительно 26 телеграмм-каналов. Если подтвердится утечка информации из мессенджера, которая может попадать в секретные службы РФ, то в Украине могут заблокировать Telegram.

В Раде зарегистрировали законопроект о регулировании Telegram

25 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, которым предлагается урегулировать работу социальной сети Telegram и других соцсетей в Украине.

Законопроект вносит важные изменения в сферу медийного законодательства, выделяя провайдеров платформ для совместного доступа к информации как отдельную категорию медийных субъектов. Эти платформы должны характеризоваться наличием страниц и учетных записей, через которые распространяется массовая информация, согласно законам "О медиа" и "Об авторском праве и смежных правах".

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