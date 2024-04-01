Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов: доступна ли она украинцам

31 марта Telegram представил свою систему монетизации. Теперь владельцы Telegram-каналов могут получать 50% дохода от показываемой в их каналах рекламы. Для Украины такая услуга пока недоступна.

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Об этом сообщается в блоге мессенджера.

Согласно сообщению, ежемесячно пользователи Telegram генерируют более 1 триллиона просмотров в каналах, а владельцы публичных каналов, имеющих не менее 1000 подписчиков, могут получать 50% от дохода от рекламы, показываемой в их каналах.

Владельцы каналов могут выводить свои вознаграждения без комиссии или реинвестировать их другие проекты в Telegram.

Чтобы сделать монетизацию возможной, Telegram внедрил новый тип объявлений, которые пользователи могут приобрести по Toncoin – криптовалюте, работающей на базе блокчейна TON. Создавая объявление в Telegram, администраторы или владельцы могут самостоятельно выбрать конкретные каналы, где появится объявление. Таким образом они смогут полностью контролировать контекст.

"Мы выбрали блокчейн TON из-за низких комиссий и высокой скорости транзакций. Также он держит рекорд по количеству транзакций, которые способны обработать в секунду", - пояснили в компании.

В Telegram отметили, что рекламные объявления на базе TON не показываются для пользователей из ряда стран, включая Россию, Украину, Палестину и Израиль.

Telegram анонсировал запуск монетизации рекламы в каналах еще 28 февраля. Но он не единственный, кто ввел такую функцию. Ранее стало известно, что сервис микроблогов Twitter вводит монетизацию контента, а Monobank запустил новый сервис, который поможет стримера зарабатывать деньги легально. В свою очередь TikTok объявил о запуске монетизации для премиум-авторов контента: они будут получать 50% дохода от рекламы.

Что происходит с Telegram в Украине

Недавно украинская разведка заявила, что Telegram включает в себя ряд факторов, угрожающих безопасности Украины. Бывший секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что главная угроза от Telegram-каналов – это анонимность владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, фальсифицированной и манипулятивной информации.

Как заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, в Украине блокирование Telegram было бы вполне логичным, поскольку его создателем является россиянин, но руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Сергей Коваленко сообщил, что запретить/заблокировать Telegram в Украине невозможно и сейчас этот вопрос да не стоит.

Чтобы хоть как-то унормировать этот вопрос, 25 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, которым предлагается урегулировать работу социальной сети Telegram и других соцсетей в Украине.

Администрация Telegram пока отказывается идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду. Поэтому в Верховной Раде высказались за запрет деятельности мессенджера.

Источник фото: ua.depositphotos.com