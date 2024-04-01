Telegram запустив монетизацію для власників каналів: чи доступна вона українцям

31 березня Telegram презентував свою систему монетизації. Тепер власники Telegram-каналів можуть отримувати 50% доходу від реклами, що показується в їхніх каналах. Для України така послуга поки що не доступна.

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Про це повідомляться у блозі месенджера.

Згідно з повідомленням, щомісяця користувачі Telegram генерують понад 1 трильйон переглядів у каналах, а власники публічних каналів, які мають щонайменше 1000 підписників, можуть отримувати 50% від доходу від реклами, що показується в їхніх каналах.

Власники каналів можуть виводити свої винагороди без комісії або реінвестувати їх інші проєкти в Telegram.

Щоб зробити монетизацію можливою, Telegram впровадив новий тип оголошень, які користувачі можуть придбати за Toncoin — криптовалюту, що працює на базі блокчейну TON. Створюючи оголошення в Telegram, адміністратори чи власники самостійно можуть обрати конкретні канали, де зʼявиться оголошення. Таким чином, вони зможуть повністю контролювати контекст.

"Ми обрали блокчейн TON через низькі комісії та високу швидкість транзакцій. Також він тримає рекорд за кількістю транзакцій, які здатен обробити за секунду", - пояснили у компанії.

У Telegram зауважили, що наразі рекламні оголошення на базі TON не показуються для користувачів з низки країн, включно з Росією, Україною, Палестиною та Ізраїлем.

Додамо, що Telegram анонсував запуск монетизації реклами у каналах ще 28 лютого. Але він не єдиний, хто запровадив таку функцію. Раніше стало відомо, що сервіс мікроблогів Twitter запроваджує монетизацію контенту, а Monobank запустив новий сервіс, який допоможе стримерам заробляти гроші легально. Своєю чергою TikTok оголосив про запуск монетизації для преміум-авторів контенту: вони отримуватимуть 50% доходу від реклами.

Що відбувається з Telegram в Україні

Нещодавно українська розвідка заявила, що Telegram містить у собі низку факторів, які загрожують безпеці України. Колишній секретар РНБО Олексій Данілов розповідав, що головна загроза від Telegram-каналів – це анонімність власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, фальсифікованої і маніпулятивної інформації.

Як заявив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, в Україні блокування Telegram було б цілком логічним, оскільки його творцем є росіянин, але керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Сергій Коваленко повідомив, що заборонити/заблокувати Telegram в Україні неможливо і наразі це питання так не стоїть.

Щоб бодай якось внормувати це питання, 25 березня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонується врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

Адміністрація Telegram наразі відмовляється йти на контакт з українською владою та блокувати канали, які поширюють російську пропаганду. Тому у Верховній Раді висловилися за заборону діяльності месенджера.

Джерело фото: ua.depositphotos.com