Twitter запроваджує монетизацію контенту

Сервіс мікроблогів Twitter запроваджує можливість платної підписки на контент. Як повідомив власник соцмережі Ілон Маск, протягом першого року Twitter не утримуватиме з користувачів жодної власної комісії.

"Ви отримаєте ті ж гроші, що і ми, так що це 70% для підписок на iOS та Android (вони стягують 30%) і приблизно 92% в інтернеті (може бути краще залежно від платіжного процесора)", - зазначив Маск.

Він повідомив, що після першого року комісія для iOS і Android буде знижена до 15%, а Twitter додасть до неї "невелику суму залежно від обсягу".

"Ми також сприятимемо просуванню вашої роботи. Наша мета - максимізувати успіх авторів. У будь-який момент ви зможете залишити нашу платформу і забрати свої роботи з собою. Легко увійти, легко вийти", - описав концепцію мільярдер.

За його словами, опція "Монетизація", що дозволяє подати заявку на активацію платної підписки користувачів "на будь-який матеріал - від докладного тексту до багатогодинного відео", має з'явитися у налаштуваннях соцмережі.

Нагадаємо також, що з 15 квітня Twitter запроваджує обмеження: брати участь в опитуваннях зможуть лише підтверджені облікові записи. Як заявив Маск, це єдиний реальний спосіб протистояти роям ботів зі штучним інтелектом.

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