Twitter вводит монетизацию контента

Сервис микроблогов Twitter вводит возможность платной подписки на контент. Как сообщил владелец соцсети Илон Маск, в течение первого года Twitter не будет удерживать с пользователей никакой собственной комиссии.

"Вы получите те же деньги, что и мы, так что это 70% для подписок на iOS и Android (они взимают 30%) и примерно 92% в интернете (может быть лучше, в зависимости от платежного процессора)", - отметил Маск.

Он сообщил, что по истечении первого года комиссия для iOS и Android будет снижена до 15%, а Twitter добавит к ней "небольшую сумму в зависимости от объема".

"Мы также будем способствовать продвижению вашей работы. Наша цель — максимизировать преуспевание авторов. В любой момент вы сможете покинуть нашу платформу и забрать свои работы с собой. Легко войти, легко выйти", - описал концепцию миллиардер.

По его словам, опция "Монетизация", позволяющая подать заявку на активацию платной подписки пользователей "на любой материал - от подробного текста до многочасового видео", должна появиться в настройках соцсети.

Напомним также, что с 15 апреля Twitter вводит ограничение: участвовать в опросах смогут только подтвержденные учетные записи. Как заявил Маск, это единственный реальный способ противостоять роям ботов с искусственным интеллектом.

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