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- IT и Телеком
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Twitter вводит монетизацию контента
Сервис микроблогов Twitter вводит возможность платной подписки на контент. Как сообщил владелец соцсети Илон Маск, в течение первого года Twitter не будет удерживать с пользователей никакой собственной комиссии.
"Вы получите те же деньги, что и мы, так что это 70% для подписок на iOS и Android (они взимают 30%) и примерно 92% в интернете (может быть лучше, в зависимости от платежного процессора)", - отметил Маск.
Он сообщил, что по истечении первого года комиссия для iOS и Android будет снижена до 15%, а Twitter добавит к ней "небольшую сумму в зависимости от объема".
"Мы также будем способствовать продвижению вашей работы. Наша цель — максимизировать преуспевание авторов. В любой момент вы сможете покинуть нашу платформу и забрать свои работы с собой. Легко войти, легко выйти", - описал концепцию миллиардер.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, опция "Монетизация", позволяющая подать заявку на активацию платной подписки пользователей "на любой материал - от подробного текста до многочасового видео", должна появиться в настройках соцсети.
Напомним также, что с 15 апреля Twitter вводит ограничение: участвовать в опросах смогут только подтвержденные учетные записи. Как заявил Маск, это единственный реальный способ противостоять роям ботов с искусственным интеллектом.
Джерело фото: ua.depositphotos.com