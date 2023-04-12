Маск заявил, что теперь Twitter "почти безубыточный"

Генеральный директор Twitter миллиардер Илон Маск заявил, что компания социальных медиа "почти безубыточна", поскольку большинство ее рекламодателей вернулись, а ее активные усилия по сокращению расходов начали приносить плоды после массовых увольнений сотрудников.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Маска, сейчас в Twitter работает около 1500 сотрудников, в то время как до массовых сокращений их было 8000 до того, как он возглавил социальную сеть в октябре.

Издание отмечает, что в Twitter царили хаос и неопределенность после приобретения Маском за 44 миллиарда долларов, поскольку массовые увольнения также коснулись инженеров, ответственных за устранение и предотвращение сбоев в работе сервисов.

На прошлой неделе у Twitter возникла ошибка, из-за которой тысячи пользователей не имели доступа к ссылкам, что стало шестым серьезным сбоем с начала года.

Маск признал некоторые сбои, но подчеркнул, что они продолжались недолго.

Он также отметил, что Twitter был в "минусе" на 3 млрд долларов, поэтому бизнесмен был вынужден принять радикальные меры, среди которых и массовые сокращения.

"В этом квартале мы можем иметь положительный финансовый результат, если все пойдет хорошо", - сказал Маск, добавив, что в настоящее время у компании рекордно высокое количество пользователей.

Кроме того, Twitter пострадал от массового оттока рекламодателей.

Маск сказал, что это было связано с "циклическим характером расходов на рекламу", однако сейчас большинство рекламодателей вернулось.

Миллиардер также отметил, что не видит никого, кто может заменить его на должности исполнительного директора Twitter.

Напомним, недавно Илон Маск оценил Twitter в 20 млрд долларов, хотя покупал компанию за 44 млрд долларов.

Это связано с тем, что ведущие рекламодатели сократили свои расходы на платформу после ее покупки миллиардером, поэтому в декабре 2022 года доходы Twitter от рекламы упали на 71% .