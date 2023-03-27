Ілон Маск оцінив Twitter вдвічі дешевше від тієї суми, за яку придбав компанію

Ілон Маск оцінив Twitter у 20 млрд доларів, хоч купував компанію за 44 млрд доларів. Повідомило видання The information, посилаючись на власні джерела.

Генеральний директор соціальної мережі Twitter Ілон Маск у листі до співробітників запропонував їм грантові акції на суму в 20 млрд доларів, що вказує на падіння вартості платформи. Адже восени 2022 року Маск придбав компанію за 44 млрд дол.

Нагадаємо, що мільярдер у своєму першому зверненні до співробітників Twitter після покупки компанії попередив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей. Тоді ж бізнесмен озвучив свої вимоги про тривалість 80-годинного робочого тижня, скасування офісних пільг, таких як безплатна їжа та заборона віддаленої роботи.

Додамо, що у грудні 2022 року доходи Twitter від реклами впали на 71%. Провідні рекламодавці скоротили свої витрати на платформу після іі купівлі мільярдером Ілоном Маском. Twitter намагався вирішити проблему, пропонуючи деякі безкоштовні оголошення, скасовуючи заборону на політичну рекламу та дозволяючи компаніям краще контролювати розміщення своїх оголошень. За оцінками Pathmatics, 14 із 30 найкращих рекламодавців у Twitter припинили всю рекламу на платформі після того, як Маск придбав соціальну мережу.

Twitter став першою платформою соціальних медіа, яка дозволить компаніям, що займаються медичним канабісом, рекламувати свої бренди та продукти у США. За умови якщо компанії мають належну ліцензію, пройдуть процес схвалення, а найголовніше, не націлені на людей молодше 21 року.

У січні 2022 року Twitter виставила на онлайн-аукціон сотні предметів зі своєї штаб-квартири в Сан-Франциско. Бажаючі могли придбати друкарське обладнання, шухляди і кухонну техніку. Зокрема, еспресо-машини і фонтанчик з газованими напоями в комплекті з дозатором для льоду.