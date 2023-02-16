Twitter дозволив рекламу канабісу в США

Twitter став першою платформою соціальних медіа, яка дозволить компаніям, що займаються медичним канабісом, рекламувати свої бренди та продукти у США.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що раніше компанія дозволяла рекламувати лише актуальні продукти CBD, отримані з коноплі, тоді як інші соціальні медіа-платформи, включаючи Facebook, Instagram і TikTok, дотримуються політики заборони реклами канабісу, оскільки марихуана залишається незаконною на федеральному рівні.

Проте все більше штатів у Сполучених Штатах намагаються дозволити продаж рекреаційного канабісу, причому 21 штат уже це зробив.

Twitter заявив, що дозволить компаніям, які займаються продажем канабісу, розміщувати рекламу за умови, що вони мають належну ліцензію, пройдуть процес схвалення, а найголовніше, не націлені на людей молодше 21 року.

"Це досить велика перемога для легальних маркетологів канабісу", — заявила компанія Cresco Labs, що займається продажем канабісу та медичної марихуани.

Більшість компаній, що займаються виробництвом горщиків, швидко прийняли зміни, запропоновані Twitter. Корпорація Trulieve Cannabis Corp уже запустила кампанію на платформі в багатьох штатах.

"Ця зміна говорить про зростаюче визнання канабісу як основної категорії здоров’я, і ми сподіваємося, що воно послужить каталізатором для інших платформ соціальних медіа, щоб наслідувати цей приклад", — сказала Кейт Лінч з Curaleaf, найбільшої компанії канабісу, що працює в Сполучених Штатах.

Як пише видання, після різкого зростання продажів на ранніх стадіях пандемії промисловість канабісу в США показала ознаки уповільнення перед лицем регуляторних та економічних проблем, включаючи падіння цін і нелегальний ринок, який браконьєрствовав своїх клієнтів.

Зазначимо, доходи від реклами в Twitter у грудні 2022 року впали на 71%, оскільки провідні рекламодавці скоротили свої витрати на платформу соціальних мереж після іі купівлі мільярдером Ілоном Маском.

Раніше Twitter оголосила, що розширить типи політичної реклами, дозволені на платформі соціальних мереж, скасувавши глобальну заборону на політичну рекламу в 2019 році, оскільки компанія, що належить Ілону Маску, прагне збільшити дохід.

Джерело фото: ua.depositphotos.com