Twitter разрешил рекламу каннабиса в США

Twitter стал первой платформой социальных медиа, которая позволит компаниям, занимающимся медицинским каннабисом, рекламировать свои бренды и продукты в США.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ранее компания разрешала рекламировать только актуальные продукты CBD, полученные с конопли, в то время как другие социальные медиа-платформы, включая Facebook, Instagram и TikTok, соблюдают политику запрета рекламы каннабиса, поскольку марихуана остается незаконной на федеральном уровне.

Однако все больше штатов в Соединенных Штатах пытаются разрешить продажу рекреационного каннабиса, причем 21 штат уже это сделал.

Twitter заявил, что позволит компаниям, занимающимся продажей каннабиса, размещать рекламу при условии, что они имеют надлежащую лицензию, пройдут процесс одобрения, а самое главное, не нацелены на людей моложе 21 года.

"Это достаточно большая победа для легальных маркетологов каннабиса", - заявила компания Cresco Labs, занимающаяся продажей каннабиса и медицинской марихуаны.

"Это изменение говорит о растущем признании каннабиса как основной категории здоровья, и мы надеемся, что оно послужит катализатором для других платформ социальных медиа, чтобы последовать этому примеру", - сказала Кейт Линч из Curaleaf, крупнейшей компании каннабиса, работающей в Соединенных Штатах.

Как пишет издание, после резкого роста продаж на ранних стадиях пандемии промышленность каннабиса в США показала признаки замедления перед лицом регуляторных и экономических проблем, включая падение цен и нелегальный рынок.

Отметим, доходы от рекламы в Twitter в декабре 2022 года упали на 71%, поскольку ведущие рекламодатели сократили свои расходы на платформу социальных сетей после ее покупки миллиардером Илоном Маском.

Ранее Twitter объявила, что расширит типы политической рекламы, разрешенные на платформе социальных сетей, отменив глобальный запрет на политическую рекламу в 2019 году, поскольку компания, принадлежащая Илону Маску, стремится увеличить доход.

Источник фото: ua.depositphotos.com