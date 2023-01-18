Twitter продає на аукціоні речі зі штаб-квартири – "пташку", кухонну техніку і дивани

Компанія Twitter виставила на онлайн-аукціон сотні предметів зі своєї штаб-квартири в Сан-Франциско.

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Про це повідомляє ВВС.

Зокрема, серед лотів статуя знаменитого логотипу соцмережі - пташка. Вона наразі коштує 11 000 доларів.

Кашпо завдовжки 190 см у формі символу @ коштує 4300 доларів.

Фото: ВВС

"Продаж відбувається в той час, коли новий власник Ілон Маск скорочує робочі місця в Twitter після того, як минулого року придбав компанію за 44 мільярди доларів. З моменту вступу на посаду наприкінці жовтня Маск звільнив близько половини з 7 500 співробітників компанії", - йдеться у повідомленні.

Також на аукціон виставили кухонну техніку. Зокрема, кілька висококласних еспресо-машин La Marzocco і фонтанчик з газованими напоями в комплекті з дозатором для льоду.

Twitter також розпродає друкарське обладнання і навіть набори маленьких шухлядок - наразі ціна за них становить 60 доларів.

Також з молотка пішли деякі звуконепроникні конференц-кабінки та дизайнерські дивани.

Нагадаємо, Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter після покупки компанії за 44 млрд доларів заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей. Пізніше Маск запевнив, що компанії наразі не загрожує неминуче банкротство.

Зазначимо, сотні співробітників Twitter Inc вирішили звільнитися після того, як новий власник компанії Ілон Маск запровадив більш жорсткі умови праці.

Також майже всі великі світові бренди тимчасово відмовилися від розміщення реклами у Twitter, після того, як власником соцмережі став Маск.