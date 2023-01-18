Twitter продает на аукционе вещи из штаб-квартиры - "птичку", кухонную технику и диваны

Компания Twitter выставила на онлайн-аукцион сотни предметов из своей штаб-квартиры в Сан-Франциско.

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Об этом сообщает BBC.

В частности, среди лотов статуя знаменитого логотипа соцсети – птичка. Она сейчас стоит 11 000 долларов.

Кашпо длиной 190 см в форме символа @ стоит 4300 долларов.

Фото: BBC

"Продажа происходит в то время, когда новый владелец Илон Маск сокращает рабочие места в Twitter после того, как в прошлом году приобрел компанию за 44 миллиарда долларов. С момента вступления в должность в конце октября Маск уволил около половины из 7 500 сотрудников компании", - говорится в сообщении.

Также на аукцион выставили кухонную технику. В частности, несколько высококлассных эспрессо-машин La Marzocco и фонтанчик с газированными напитками в комплекте с дозатором для льда.

Twitter также распродает печатное оборудование и даже наборы маленьких ящичков - сейчас цена за них составляет 60 долларов.

Также с молотка ушли некоторые звуконепроницаемые конференц-кабинки и дизайнерские диваны.



Напомним, Илон Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании за 44 млрд долларов заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не начнет приносить больше денег. Позже Маск заверил, что компании пока не грозит неизбежное банкротство.

Отметим, сотни сотрудников Twitter Inc решили уволиться после того, как новый владелец компании Илон Маск ввел более жесткие условия труда.

Также почти все крупные мировые бренды временно отказались от размещения рекламы в Twitter после того, как владельцем соцсети стал Маск.