Маск заявил, что Twitter пока не угрожает банкротство

Владелец соцсети Twitter Илон Маск заверил, что компании пока не грозит неизбежное банкротство.

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"Twitter еще не в безопасности, но уже не на скоростной полосе к банкротству", – отметил он.

В то же время Маск добавил, что предстоит еще много работы.

Напомним, Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании за 44 млрд долларов заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не начнет приносить больше денег.

Отметим, сотни сотрудников Twitter Inc решили уволиться после того, как новый владелец компании Илон Маск ввел более жесткие условия труда.

Также почти все крупные мировые бренды временно отказались от размещения рекламы в Twitter после того, как владельцем соцсети стал Маск.