Маск заявив, що Twitter наразі не загрожує банкротство

Власник соцмережі Twitter Ілон Маск запевнив, що компанії наразі не загрожує неминуче банкротство.

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"Twitter ще не в безпеці, але вже не на швидкісній смузі до банкрутства", - зазначив він.

Водночас Маск додав, що попереду ще багато роботи.

Нагадаємо, Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter після покупки компанії за 44 млрд доларів заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей.

Зазначимо, сотні співробітників Twitter Inc вирішили звільнитися після того, як новий власник компанії Ілон Маск запровадив більш жорсткі умови праці.

Також майже всі великі світові бренди тимчасово відмовилися від розміщення реклами у Twitter,після того, як власником соцмережі став Маск.