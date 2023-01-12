Илон Маск установил мировой рекорд по падению состояния

Американский миллиардер и владелец компаний Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск побил мировой рекорд, потеряв больше всего личного состояния в истории.

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Об этом пишет BBC.

Отмечается, что с ноября 2021 по декабрь 2022 Маск потерял около 165 миллиардов долларов, говорится в блоге Книги рекордов Гиннеса.

Цифры базируются на данных Forbes, но Книга рекордов Гиннесса подчеркивает, что другие источники предполагают, что потери Маска могли быть значительно больше.

Так, по данным Bloomberg, Маск потерял 200 млрд долларов за последние две недели 2022 года.

Это произошло после падения стоимости акций компании Маска Tesla после того, как он купил Twitter за 44 миллиарда долларов в прошлом году.

Ущерб Маска с ноября 2021 года превысил предыдущий рекорд в 58,6 миллиарда долларов, который принадлежит японскому технологическому инвестору Масаоши Сону в 2000 году.

В декабре владелец Tesla уступил позицию самого богатого человека в мире Бернару Арно, исполнительному директору французской компании предметов роскоши LVMH, владеющей модным брендом Louis Vuitton.

Однако покупка Маском Twitter, где он уволил большое количество сотрудников и изменил политику модерации контента, стала основной причиной падения состояния миллиардера.

Отметим, из-за покупки Twitter Илон Маск обеднел на $70 млрд.

Напомним, акции Tesla упали с конца сентября на почти 40% из-за чрезмерного внимания Илона Маска к Twitter.