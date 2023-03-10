Конкурент Twitter. Meta розробляє нову соцмережу: що відомо

Meta вивчає можливість створення нової соціальної мережі, яка може стати прямим конкурентом Twitter.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це пише Reuters.

Як повідомив представник Meta, це буде окрема соцмережа, де користувачі зможуть ділитися своєчасною інформацією щодо своїх інтересів.

Зазначається, що Meta, запустивши застосунок, схожий на Twitter, може скористатися "хаосом", який стався у Twitter під керівництвом Ілона Маска.

Невідомо, коли Meta випустить новий застосунок.

Нагадаємо, що Ілон Маск після придбання Twitter у жовтні 2022 року почав масштабні скорочення в компанії. Коли він очолив платформу, там працювали 7500 людей, тоді як зараз — менше 2000.

Одним із перших рішень Маска було звільнення генерального директора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала та Віджаї Ґадде, керівниці відділу правової політики, довіри та безпеки.

Reuters повідомляло, що Маск наказав співробітникам Twitter знайти можливість економити понад 1 млрд доларів щорічних витрат. Це планувалося зробити, зокрема, за рахунок скорочення хмарних сервісів і додаткового серверного простору.