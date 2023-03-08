Meta тестує повернення Messenger у додаток Facebook

Американська компанія Meta перевіряє можливість реінтеграції Messenger у програму Facebook і незабаром розширить це тестування. Про це повідомив керівник Facebook Том Елісон.

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Як зауважує The Verge, Facebook і Messenger розділили в 2014 році, коли генеральний директор компанії Марк Цукерберг заявив, що окрема програма Messenger забезпечує "кращий досвід". Чутки про повернення Messenger у Facebook зʼявилися влітку 2022 року.

Тепер же Meta прагне всіх переконати, що Facebook живий, і в соцмережі більше користувачів, ніж будь-коли раніше.

"Всупереч повідомленням про інше, Facebook не мертвий і не вмирає, а насправді живий і процвітає з 2 мільярдами активних користувачів на день. Люди використовують Facebook не тільки для того, щоб спілкуватися з друзями та сім’єю, але й для того, щоб дізнаватися про те, що для них найважливіше", – висловився Елісон.

Однак журналісти вказують, що незрозуміло, скільки з цих активних користувачів Facebook роблять публікації на платформі ненавмисно. За даними The New York Times, багато людей при реєстрації в Instagram не усвідомлювали, що поставили галочку в полі, яке дає платформі дозвіл на автоматичне поширення дописів у Facebook.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про плани Meta запустити платну верифікацію для Facebook та Instagram. Послуга коштуватиме користувачам 11,99 доларів на місяць за веб-версію та 14,99 доларів на місяць на iOS.