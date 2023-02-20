Meta запускає платну верифікацію для Facebook та Instagram: скільки коштує

У Instagram та Facebook вже наступного тижня з'явиться можливість отримати "галочку" - значок, що підтверджує справжність облікового запису. Це платна послуга, вона коштуватиме користувачам 11,99 доларів на місяць за веб-версію та 14,99 доларів на місяць на iOS.

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Про це пише Reuters.

Як заявив генеральний директор Meta Марк Цукерберг, нова послуга надасть користувачу особливий значок в акаунті, покращену видимість та пріоритетну клієнтську підтримку.

"Цього тижня ми починаємо розгортання Meta Verified — послуги підписки, яка дає вам змогу підтвердити свій обліковий запис за допомогою офіційного посвідчення особи, отримати синій значок, отримати додатковий захист від облікових записів, які видають себе за вас, і отримати прямий доступ до служби підтримки клієнтів", - зазначив Цукерберг.

Послуга Meta Verified обійдеться користувачам у $11,99/міс. для браузерної версії та $14,99/міс. для iOS.

Повідомляється, що спочатку платна верифікація буде введена в Австралії та Новій Зеландії, а потім і в інших країнах.

Цукерберг раніше заявив, що компанія планує запустити кілька нових продуктів, які "допоможуть творцям бути набагато продуктивнішими та креативнішими", водночас попереджаючи про витрати, пов’язані з підтримкою технології для великої бази користувачів.

Зазначимо, що раніше соціальна мережа Twitter запровадила преміум-підписку Twitter Blue, яка буде коштувати 11 доларів на місяць.

Нагадаємо, у соціальній мережі Instagram зʼявляться власні канали, де автори контенту зможуть публікувати фото, відео чи голосові повідомлення для своєї аудиторії.

Раніше компанія Meta запустила оновлення своєї соціальної мережі Instagram. Зокрема, тестують нові функції, такі як Candid Stories, Group Profiles, а також Notes.