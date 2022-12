"Відверті історії" та "Нотатки": в Instagram з'явилися нові функції

Компанія Meta запустила оновлення своєї соціальної мережі Instagram. Зокрема, тестують нові функції, такі як Candid Stories, Group Profiles, а також Notes.

Про це компанія повідомила у своєму блозі.

Notes ("Нотатки") — це новий спосіб розповісти читачам в Instagram про свої думки, дії тощо. Функція представлена короткими дописами (до 60 символів) в розділі Direct. Щоб залишити нотатку, потрібно відкрити Direct і обрати користувачів, які побачать повідомлення. Текст буде закріплено на 24 годин. Відповіді на нотатки надходитимуть у відповідну папку в Direct.

Meta тестує оновлення функції Add Yours, де користувачі можуть запросити друзів взяти участь в свого роду флешмобі. Тепер друзям можна передавати запрошення на Add Yours. Відповідно вони будуть отримувати пропозицію опублікувати фото в Stories за вибраною тематикою Add Yours.

Candid Stories ("Відверті розповіді") — це новий спосіб, за допомогою якого користувачі можуть зафіксувати та поділитися тим, що зараз роблять, в розповіді, яку бачать лише ті, хто також ділиться фото чи відео через цю функцію.

Ті, хто не хоче отримувати щоденне нагадування про сповіщення, може вимкнути його в налаштуваннях.

Нагадаємо, нещодавно Telegram впровадив масштабне оновлення. Зокрема, користувачі змогли розділяти обговорення у великих групах на гілки, придбати колекційні публічні імена для профілів і каналів за допомогою надійних транзакцій на блокчейні, переводити відео в текст тощо.

Крім того, з червня у Telegram можна оформлювати преміум передплату.