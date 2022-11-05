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ІТ та Телеком
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Гілки в групах та розшифрування відеоповідомлень: в Telegram вийшло масштабне оновлення

Гілки в групах та розшифрування відеоповідомлень: в Telegram вийшло масштабне оновлення

У месенджері Telegram 5 листопад вийшло масштабне оновлення та з'явилися нові функцій. Про це компанія повідомила у своєму блозі. 

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Тепер користувачі можуть розділяти обговорення у великих групах на гілки, придбати колекційні публічні імена для профілів і каналів за допомогою надійних транзакцій на блокчейні, переводити відео в текст тощо.

В групах, де 200 та більше учасників, тепер можна організувати обговорення на різних гілках. Тобто в середині одного чату можна створювати щось на кшталт підчатів. Вони можуть відрізнятися темами, і в кожному з них можна налаштувати сповіщення відділене від інших чатів однієї групи. При цьому в підчатах збережеться весь арсенал звичних інструментів, у тому числі опитування, закріплені повідомлення та ботів. Функція розділення основної групи на чати та модерація кожного з них доупна адміністратору в "налаштуваннях".

Фото 2 — Гілки в групах та розшифрування відеоповідомлень: в Telegram вийшло масштабне оновлення

Кожен користувач тепер зможе додати до свого звичайного публічного імені (нікнейму), за яких його можна знайти в пошуку, ще декілька інших. Таким чином користувач матиме декілька колекційних публічних імен.

Фото 3 — Гілки в групах та розшифрування відеоповідомлень: в Telegram вийшло масштабне оновлення

Для власників Telegram Premium стало доступне розшифрування відеоповідомлень завдяки новій функції розшифровування відео. Раніше передплатники мали можливість розшифровувати лише голосові повідомлення.

Також в оновленому Telegram додали більше емодзі та "реакцій". Крім того, зміна розміру тексту в меню "Налаштування чатів" тепер застосовується до всіх елементів чату.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в соціальній мережі Instagram користувачі незабаром зможуть створювати власні NFT і продавати їх підписникам і колекціонерам як в соцмережі, так і поза нею.

Автор:
Віта Молодан