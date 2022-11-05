Гілки в групах та розшифрування відеоповідомлень: в Telegram вийшло масштабне оновлення

У месенджері Telegram 5 листопад вийшло масштабне оновлення та з'явилися нові функцій. Про це компанія повідомила у своєму блозі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Тепер користувачі можуть розділяти обговорення у великих групах на гілки, придбати колекційні публічні імена для профілів і каналів за допомогою надійних транзакцій на блокчейні, переводити відео в текст тощо.

В групах, де 200 та більше учасників, тепер можна організувати обговорення на різних гілках. Тобто в середині одного чату можна створювати щось на кшталт підчатів. Вони можуть відрізнятися темами, і в кожному з них можна налаштувати сповіщення відділене від інших чатів однієї групи. При цьому в підчатах збережеться весь арсенал звичних інструментів, у тому числі опитування, закріплені повідомлення та ботів. Функція розділення основної групи на чати та модерація кожного з них доупна адміністратору в "налаштуваннях".

Кожен користувач тепер зможе додати до свого звичайного публічного імені (нікнейму), за яких його можна знайти в пошуку, ще декілька інших. Таким чином користувач матиме декілька колекційних публічних імен.

Для власників Telegram Premium стало доступне розшифрування відеоповідомлень завдяки новій функції розшифровування відео. Раніше передплатники мали можливість розшифровувати лише голосові повідомлення.

Також в оновленому Telegram додали більше емодзі та "реакцій". Крім того, зміна розміру тексту в меню "Налаштування чатів" тепер застосовується до всіх елементів чату.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в соціальній мережі Instagram користувачі незабаром зможуть створювати власні NFT і продавати їх підписникам і колекціонерам як в соцмережі, так і поза нею.