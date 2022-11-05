Темы в группах и расшифровка видеосообщений: в Telegram вышло масштабное обновление

В мессенджере Telegram 5 ноября вышло масштабное обновление и появились новые функции. Об этом компания сообщила в своем блоге.

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Теперь пользователи могут разделять обсуждения в больших группах по темам, приобрести коллекционные публичные имена для профилей и каналов с помощью надежных транзакций на блокчейне, переводить видео в текст и т.д.

В группах, где 200 и более участников, теперь можно организовать обсуждение на разные темы. То есть внутри одного чата можно создавать что-то вроде подчатов. Они могут отличаться темами, и в каждом из них можно настроить оповещение отделенное от других чатов одной группы. При этом в подчатах сохранится весь арсенал привычных инструментов, включая опросы, закрепленные сообщения и ботов. Функция разделения основной группы на чаты и модерация каждого из них доступна администратору в "настройках".

Каждый пользователь теперь сможет добавить к своему обычному публичному имени (никнейму), по которому его можно найти в поиске, еще несколько других. Таким образом, пользователь будет иметь несколько коллекционных публичных имен.

Для владельцев Telegram Premium стала доступна расшифровка видеосообщений благодаря новой функции расшифровки видео. Ранее подписчики имели возможность расшифровывать только голосовые сообщения.

Также в обновленном Telegram добавили больше эмодзы и "реакций". Кроме того, изменение размера текста в меню "Настройка чата" теперь применяется ко всем элементам чата.

Напомним, что ранее сообщалось, что в социальной сети Instagram пользователи в скором времени смогут создавать собственные NFT и продавать их подписчикам и коллекционерам как в соцсети, так и вне ее.