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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Темы в группах и расшифровка видеосообщений: в Telegram вышло масштабное обновление

Темы в группах и расшифровка видеосообщений: в Telegram вышло масштабное обновление

В мессенджере Telegram 5 ноября вышло масштабное обновление и появились новые функции. Об этом компания сообщила в своем блоге.

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Теперь пользователи могут разделять обсуждения в больших группах по темам, приобрести коллекционные публичные имена для профилей и каналов с помощью надежных транзакций на блокчейне, переводить видео в текст и т.д.

В группах, где 200 и более участников, теперь можно организовать обсуждение на разные темы. То есть внутри одного чата можно создавать что-то вроде подчатов. Они могут отличаться темами, и в каждом из них можно настроить оповещение отделенное от других чатов одной группы. При этом в подчатах сохранится весь арсенал привычных инструментов, включая опросы, закрепленные сообщения и ботов. Функция разделения основной группы на чаты и модерация каждого из них доступна администратору в "настройках".

Фото 2 — Темы в группах и расшифровка видеосообщений: в Telegram вышло масштабное обновление

Каждый пользователь теперь сможет добавить к своему обычному публичному имени (никнейму), по которому его можно найти в поиске, еще несколько других. Таким образом, пользователь будет иметь несколько коллекционных публичных имен.

Фото 3 — Темы в группах и расшифровка видеосообщений: в Telegram вышло масштабное обновление

Для владельцев Telegram Premium стала доступна расшифровка видеосообщений благодаря новой функции расшифровки видео. Ранее подписчики имели возможность расшифровывать только голосовые сообщения.

Также в обновленном Telegram добавили больше эмодзы и "реакций". Кроме того, изменение размера текста в меню "Настройка чата" теперь применяется ко всем элементам чата.

Напомним, что ранее сообщалось, что в социальной сети Instagram пользователи в скором времени смогут создавать собственные NFT и продавать их подписчикам и коллекционерам как в соцсети, так и вне ее.

Автор:
Вита Молодан