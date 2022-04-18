Telegram ввел функцию перевода новостей с украинского и других языков. Об этом основатель Telegram Павел Дуров написал в своем канале.

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"В минувшие выходные Telegram выпустил еще одно историческое обновление. В дополнение к функциям, которые переопределяют границы того, что может делать приложение для обмена сообщениями (никогда еще боты не были такими мощными, а параметры уведомлений такими гибкими), мы представили полдюжины других улучшений. Среди них поддержка большего количества языков в переводах сообщений", - написал Дуров.

Чтобы активировать кнопку перевода надо выбрать в настройках пункт "языки".

"Мы признаем, что Telegram стал основным источником информации из Украины, и надеемся, что предоставляемые нами инструменты помогут информировать больше людей и спасти больше жизней. Чтобы облегчить работу журналистам по всему миру, все сообщения общедоступных каналов на украинском языке теперь всегда предлагают кнопку перевода по умолчанию", — добавил создатель Telegram.

Напомним, 24 февраля из-за военного вторжения России на территорию Украины Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой.