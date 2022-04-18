Telegram ввів функцію перекладу новин з української та інших мов. Про це засновник Telegram Павло Дуров написав у своєму каналі.

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"У минулі вихідні Telegram випустив ще одне історичне оновлення. На додаток до функцій, які перевизначають межі того, що може робити програму для обміну повідомленнями (ніколи ще боти не були такими потужними, а параметри повідомлень такими гнучкими), ми представили пів дюжини інших покращень. Серед них підтримка більшої кількості мов у перекладах повідомлень, - написав Дуров.

Щоб активувати кнопку перекладу, потрібно вибрати в налаштуваннях пункт "мови".

"Ми визнаємо, що Telegram став основним джерелом інформації з України, і сподіваємося, що інструменти, що надаються нами, допоможуть інформувати більше людей і врятувати більше життів. Щоб полегшити роботу журналістам по всьому світу, всі повідомлення загальнодоступних каналів українською мовою тепер завжди пропонують кнопку перекладу за замовчуванням", - додав творець Telegram.

Нагадаємо, 24 лютого через воєнне вторгнення Росії на територію України Telegram зіткнувся з безпрецедентним навантаженням.