Из-за военного вторжения России на территорию Украины Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. Пользователи фиксируют перебои в работе ряда сервисов.

Об этом сообщает основатель Telegram Павел Дуров.

"Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram", — заявил Дуров.

По его словам, в компании делают все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу сервиса.

"Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими, и делаем все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений", — подчеркнул Дуров.

Напомним, в Государственной службе специальной связи и защиты информации опровергли информацию о возможных отключениях мобильной связи и интернета, но сообщили, что перебои со связью возможны.