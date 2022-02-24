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Категорія
ІТ та Телеком
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Telegram зіткнувся з безпрецедентним навантаженням: користувачі фіксують перебої

Telegram зіткнувся з безпрецедентним навантаженням: користувачі фіксують перебої
Telegram зіткнувся з безпрецедентним навантаженням: користувачі фіксують перебої

Через військове вторгнення Росії на територію України Telegram зіткнувся з безпрецедентним навантаженням. Користувачі фіксують перебої у роботі низки сервісів.

Про це повідомляє засновник Telegram Павло Дуров.

"Через сьогоднішні події європейський кластер Telegram зіткнувся з безпрецедентним навантаженням. В результаті деякі користувачі можуть спостерігати періодичні короткострокові перебої в роботі низки сервісів Telegram", - заявив Дуров.

За його словами, у компанії роблять все можливе, щоб забезпечити безперебійну роботу сервісу.

"Ми розуміємо, що сьогодні люди як ніколи потребують надійного зв'язку з близькими, і робимо все можливе, щоб зберегти високу швидкість відправлення та отримання повідомлень", - наголосив Дуров.

Нагадаємо, у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації спростували інформацію про можливі відключення мобільного зв'язку та інтернету, але повідомили, що перебої зі зв'язком можливі.

Автор:
Світлана Манько