Пользователи в Instagram смогут создавать и продавать NFT

В социальной сети Instagram пользователи вскоре смогут создавать собственные NFT и продавать их подписчикам и коллекционерам как в соцсети, так и вне ее. Об этом сообщила пресс-служба компании Meta, которой принадлежит Instagram.

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Пользователи будут иметь широкий набор инструментов – от создания (начиная с блокчейна Polygon) и демонстрации до продажи. Подписчики смогут поддержать своих любимых авторов, покупая их NFT прямо в Instagram.

"Сначала мы тестируем эти новые функции с небольшой группой авторов в США и надеемся вскоре расширить их на другие страны", - уточнили в Meta.

Кроме того, в Instagram в дополнение к Rainbow, MetaMask и Trust Wallet запустили поддержку криптокошелька Phantom Wallet.

Напомним, в Украине также активно внедряют и используют NFT. В частности, Уникальный проект из 1 миллиона произведений NFT-искусства под названием MintForUkraine создал искусственный интеллект. Эта коллекция стала самой большой в своем роде, ее можно посмотреть бесплатно.

Кроме того, ранее за один день работы первый в мире NFT-музей войны, созданный группой NFT-художников вместе и сотрудниками Министерства цифровой трансформации, собрал для украинской армии 600 тысяч долларов.