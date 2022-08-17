"Укрпочта" выпустит NFT марку "Русский военный корабель, иди…"

"Укрпочта" объявляет конкурс по выбору партнера по запуску первой украинской NFT-марки. Для этого выбрали первую марку, выпущенную во время военного положения, "Русский военный корабль, иди…".

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Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.

"Поскольку за "Укрпочтой" законодательно не закреплено право выпуска NFT-марок, национальный почтовый оператор проведет конкурс по выбору партнера, который организует выпуск, размещение и продажу NFT. "Укрпочта" со своей стороны лицензирует права на выпуск NFT марки", - объяснили в компании.

Как будет проходить отбор

Компания выберет партнера, который предложит лучшие условия с опытом. Принять участие в конкурсе может как юридическое, так и физическое лицо. Когда "Укрпочта" выберет партнера, он сможет приступить к созданию NFT-марки.

По обработанной юристами схеме "Укрпочта" лицензирует права на выпуск NFT-марки и получит за это деньги. Деньги от продажи NFT-марки передадут на нужды ВСУ.

Конкурсные предложения необходимо присылать по электронному адресу [email protected] с пометкой "Конкурс" в срок до 29.08.2022 г. С подробными требованиями к участникам и составом конкурсного предложения можно ознакомиться по ссылке.

Ранее "Укрпочта" сообщила, что выпустила для продажи новую почтовую марку "Добрый вечер, мы из Украины", ее тираж - 5 миллионов экземпляров, однако действуют ограничения на продажу. Именно вариант названия новой марки "Добрый вечер, мы из Украины" стал победителем онлайн-голосования украинцев при избрании новой темы марки, посвященной войне с Россией.