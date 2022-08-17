"Укрпошта" випустить NFT марку "Русскій воєнний корабль, іді…"

"Укрпошта" оголошує конкурс на вибір партнера по запуску першої української NFT-марки. Для цього вибрали першу марку, випущену під час воєнного стану, "Русскій воєнний корабль, іді…".

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Про це повідомила пресслужба держкомпанії.

"Оскільки за "Укрпоштою" законодавче не закріплене право випуску NFT-марок, національний поштовий оператор проведе конкурс на вибір партнера, який організує випуск, розміщення та продаж NFT. "Укрпошта" зі свого боку ліцензує права на випуск NFT марки", — пояснили в компанії.

Як відбуватиметься відбір

Компанія вибере партнера, який запропонує кращі умови з відповідним досвідом. Взяти участь у конкурсі може як юридична, так і фізична особа. Коли "Укрпошта" вибере партнера, він зможе приступити до створення NFT-марки.

По опрацьованій юристами схемі "Укрпошта" ліцензує права на випуск NFT-марки і отримає за це гроші. Частину від продажу NFT-марки передадуть на потреби ЗСУ.

Конкурсні пропозиції необхідно надсилати на електронну адресу [email protected] з позначкою "Конкурс" в термін до 29.08.2022 р. З детальними вимогами до учасників та складом конкурсної пропозиції можна ознайомитися за посиланням.

Раніше "Укрпошта" повідомила, що випустила для продажу нову поштову марку "Доброго вечора, ми з України", її тираж - 5 мільйонів екземплярів, проте діють обмеження на продаж. Саме варіант назви нової марки "Доброго вечора, ми з України" став переможцем онлайн-голосування українців при обранні нової теми марки, присвяченої війні з Росією.