Українці обрали нову військову марку "Укрпошти" у "Дії"

Понад півмільйона українців обрали нову військову марку "Укрпошти". Серед 5 версій переможцем став варіант "Доброго вечора, ми з України".

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Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні підбиваємо підсумки голосування за нову військову марку, яке протягом тижня тривало у "Дії" та на сайті "Укрпошти". Усього ми отримали близько 650 тисяч голосів. З них понад 550 тисяч - у додатку "Дія"", - зазначив Федоров.

Серед 5 версій переможцем став варіант "Доброго вечора, ми з України". За нього сумарно віддали 229 783 голоси.

На другому місці опинився "Пес Патрон", який одержав 182 236 голосів. А на третьому - "Путін, москва палає, Гаага чекає" з 88 035 голосами.

Другий етап голосування – власне дизайн марки.

"Сподіваюся, що на неї чекає не менший успіх, ніж у "русскій воєнний корабль … ВСЬО"", - наголосив Федоров.

Він подякував усім, хто брав участь в опитуванні, а "Укрпошті" та Ігореві Смілянському - за довіру до народної демократії в "Дії".

Зазначимо, після успіху марки "Російський військовий корабель" компанія "Укрпошта" вирішила запустити у додатку “Дія” голосування, в якому громадянам України пропонували обрати дизайн наступної військової марки.

Нагадаємо, 12 квітня "Укрпошта" випустила поштові марки "Російський військовий корабель, йди…!". За сім днів удалося продати майже всі поштові марки. Зазначимо, що держпідприємству вже вдалося заробити на випуску гучної марки понад 1 мільйон доларів.

У свою чергу у Польщі випустили поштову марку з портретом президента України Володимира Зеленського вартістю 500 злотих (близько 3300 грн). Вона вийшла обмеженим тиражем у 99 аркушів по 9 марок.