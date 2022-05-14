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"Укрпочта" запускает голосование по дизайну следующей военной марки
После успеха марки “Русский военный корабль” компания “Укрпочта” решила запустить в приложении “Дія” голосование в котором гражданам Украины предлагают выбрать дизайн следующей военной марки. Об этом на своем Facebook написал глава “Укрпочты” Игорь Смелянский.
"Друзья, Вы все видели, каким действительно взрывным оказался старт первой военной марки Украины "Русский военный корабль иди на". Теперь у вас есть шанс определить, какая именно марка "Укрпочты" будет следующей. Выбирать можно здесь(на странице Смилянского в Facebook, — Delo.ua), на странице "Укрпочты", моем телеграм-канале и в приложении "Дія", — написал глава "Укрпочты".
Голосование продлиться с 10:00 14 мая по 21 мая, вариантов для выбора пять:
- Героям Слава! (посвящена Вооруженным Силам Украины).Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Путин, Москва пылает, Гаага ждет.
- Самая известная собачка в мире - пес Патрон.
- Песня "Ой, у у лузі червона калина…".
- Добрый вечер, мы из Украины!
Результаты народного голосования будут обнародованы 22 мая на официальной странице "Укрпочты" в Facebook.
Напомним, 12 апреля “Укрпочта” выпустила почтовые марки "Русский военный корабль, иди…!". За семь дней удалось продать почти все почтовые марки. Отметим, что госпредприятию уже удалось заработать на выпуске нашумевшей марки более 1 миллиона долларов.
В свою очередь в Польше выпустили почтовую марку с портретом президента Украины Владимира Зеленского стоимостью 500 злотых (около 3 300 грн). Она вышла ограниченным тиражом в 99 листов по 9 марок.