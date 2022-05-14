"Укрпочта" запускает голосование по дизайну следующей военной марки

После успеха марки “Русский военный корабль” компания “Укрпочта” решила запустить в приложении “Дія” голосование в котором гражданам Украины предлагают выбрать дизайн следующей военной марки. Об этом на своем Facebook написал глава “Укрпочты” Игорь Смелянский.

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"Друзья, Вы все видели, каким действительно взрывным оказался старт первой военной марки Украины "Русский военный корабль иди на". Теперь у вас есть шанс определить, какая именно марка "Укрпочты" будет следующей. Выбирать можно здесь(на странице Смилянского в Facebook, — Delo.ua), на странице "Укрпочты", моем телеграм-канале и в приложении "Дія", — написал глава "Укрпочты".

Голосование продлиться с 10:00 14 мая по 21 мая, вариантов для выбора пять:

- Героям Слава! (посвящена Вооруженным Силам Украины).

- Путин, Москва пылает, Гаага ждет.

- Самая известная собачка в мире - пес Патрон.

- Песня "Ой, у у лузі червона калина…".

- Добрый вечер, мы из Украины!

Результаты народного голосования будут обнародованы 22 мая на официальной странице "Укрпочты" в Facebook.

Напомним, 12 апреля “Укрпочта” выпустила почтовые марки "Русский военный корабль, иди…!". За семь дней удалось продать почти все почтовые марки. Отметим, что госпредприятию уже удалось заработать на выпуске нашумевшей марки более 1 миллиона долларов.

В свою очередь в Польше выпустили почтовую марку с портретом президента Украины Владимира Зеленского стоимостью 500 злотых (около 3 300 грн). Она вышла ограниченным тиражом в 99 листов по 9 марок.