"Укрпошта" запускає голосування щодо дизайну наступної військової марки

Після успіху марки “Російський військовий корабель” компанія “Укрпошта” вирішила запустити у додатку “Дія” голосування, в якому громадянам України пропонують вибрати дизайн наступної військової марки. Про це на своєму Facebook написав голова "Укрпошти" Ігор Смілянський.

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"Друзі, Ви всі бачили, яким справді вибуховим виявився старт першої військової марки України "Російський військовий корабель іди на". Тепер у вас є шанс визначити, яка саме марка "Укрпошти" буде наступною. Обирати можна тут(на сторінці Смілянського у Facebook, - Delo.ua), на сторінці "Укрпошти", моєму телеграм-каналі і в додатку "Дія", - написав глава "Укрпошти".

Голосування продовжиться з 10:00 14 травня по 21 травня, варіантів для вибору п'ять:

- Героям слава! (присвячена Збройним Силам України).

- Путін, Москва палає, Гаага чекає.

- Найвідоміший песик у світі - пес Патрон.

- Пісня "Ой, у лузі червона калина…".

- Доброго вечора, ми з України!

Результати народного голосування будуть оприлюднені 22 травня на офіційній сторінці "Укрпошти" у Facebook.

Нагадаємо, 12 квітня "Укрпошта" випустила поштові марки "Російський військовий корабель, йди…!". За сім днів удалося продати майже всі поштові марки. Зазначимо, що держпідприємству вже вдалося заробити на випуску гучної марки понад 1 мільйон доларів.

У свою чергу, у Польщі випустили поштову марку з портретом президента України Володимира Зеленського вартістю 500 злотих (близько 3 300 грн). Вона вийшла обмеженим тиражем у 99 аркушів по 9 марок.